Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, chi è il membro del cast più incline agli spoiler?

John Boyega ha fatto infuriare J.J. Abrams quando ha perso il copione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma il regista ha puntato il dito (scherzosamente) su un altro membro del cast che potrebbe spoilerare il film prima della sua uscita.

Quando una giornalista di Entertainment Tonight gli ha domandato quale attore fosse più incline agli spoiler durante le interviste, Abrams senza esitazione ha risposto 'Kelly!', riferendosi a Kelly Marie Tran, interprete di Rose da Gli Ultimi Jedi, per il divertimento dei presenti Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac.

Nonostante l'intoppo del copione scomparso, finora non sono emersi dettagli sulla trama principale del film se non quelli visti nei trailer e negli spot ufficiali, come per esempio il misterioso e atteso ritorno dell'Imperatore Palpatine, la cui voce è tornata a risuonare nel recente spot de L'Ascesa di Skywalker.

Il film, atteso nelle sale italiane il 18 dicembre, firmerà la conclusione dell'intera Skywalker Saga inaugurata nel 1977 da George Lucas, anche se l'universo continuerà ad essere esplorato tramite le serie tv in arrivo su Disney+. Oltre a The Mandalorian, infatti, sono stati annunciati degli show incentrati su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti qui sotto.