Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ecco una celebre arma Sith mostrata nel dettaglio

In attesa dell'arrivo in home video di Star Wars: L'ascesa di Skywalker scritto e diretto da J.J. Abrams, ultimo capitolo della saga degli Skywalker al cinema, il concept artist Matthew Savage è tornato a condividere parte del suo lavoro via Instagram, mostrando questa volta un look decisamente migliore al Pugnale Sith.

Chi ha visto il film sa di cosa stiamo parlando. Si tratta dell'arma che Rey e il resto del gruppo cerca nella prima metà di Episodio IX, il Pugnale che indica il punto esatto dove cercare l'oggetto capace di condurre sul pianeta Exegol, culla e santuario dei Sith e luogo dove l'Imparatore Palpatine sta preparando la sua imminente offensiva finale alla Ribellione e ai Pianeti Liberi della Galassia.



Oltre alla sua incredibile importanza all'interno della trama de L'ascesa di Skywalker, il Pugnale Sith ha anche un design estremamente ricercato e con un look affascinante, che possiamo adesso ammirare meglio e più da vicino grazie ai concept art condivisi via social da Savage. Creato comunque non solo da lui, perché hanno contribuito pure alcuni artisti degli effetti pratici con l'aggiunta di un paio di ragazzi del team VFX per completare il tutto.



Vi ricordiamo che Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà in home video il prossimo 3 maggio 2020. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e altri bellissimi concept art dedicati invece a Rey.