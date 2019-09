Star Wars: L'ascesa di Skywalker, i Cavalieri di Ren avranno dei nomi individuali

Più ci avviciniamo all'uscita nelle sale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, più si hanno dettagli sulla storia e sui ruoli dei vari protagonisti, tra cui i più dibattuti restano su tutti la Rey di Daisy Ridley e il Kylo Ren di Adam Driver, quest'ultimo accompagnato finalmente dai suoi fidati Cavalieri di Ren.

Abbiamo così avuto modo di dare una nuova occhiata ai Cavalieri grazie a un'immagine ufficiale diffusa in rete da Empire Magazine, mentre adesso grazie a Pablo Hidalgo (membro dello Story Group della LucasFilm) veniamo a conoscenza del fatto che ognuno di questi nuovi personaggi avrà un nome proprio e non solo un generico Cavaliere di Ren. In fondo era comprensibile, guardando allo stesso Kylo Ren, dove la prima parola è il nome proprio e la seconda è l'Ordine d'Appartenenza. Purtroppo attualmente non si hanno notizie sui nomi, anche perché nelle linee di merchandising ufficiali non sono stati inseriti a causa del pre-confezionamento molto anticipato rispetto alla fine della produzione.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker vede nel cast anche Oscar Isaac, John Boyega, la compianta Carrie Fisher, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Domhnall Gleeson, Keri Russell, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Billy Dee Williams e Kelly Marie Tran, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.