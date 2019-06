Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Carrie Fisher non è stata ricreata in digitale

Fin dalla morte di Carrie Fisher, Disney e Lucasfilm erano stati chiari: non sarebbero state utilizzate delle controfigure in CGI per ricostruire le sembianze del Generale Leia nell'ultimo film della saga, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Anche J.J. Abrams aveva ribadito il concetto in occasione del trailer ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker presentato alla Star Wars Celebration, ma adesso un'ulteriore conferma arriva da Star Wars News Net, secondo la cui fonte, sono stati utilizzati solamente materiali video inediti dell'attrice: "Sono delle combinazioni di clip. Non ci saranno orribili doppi in digitali come quelli utilizzati per la Leia di Rogue One. Questo è stato fatto interamente con quello che noi chiamiamo "comp". Ovviamente ci saranno alcuni ritocchi in digitale (riguardo l'invecchiamento, l'acconciatura dei capelli), in modo da far quadrare corpo e volto, ma non siamo nel territorio della digitalizzazione in stile Tarkin in Rogue One. Le modificheranno i capelli e le aggiungeranno qualche ruga per farla apparire molto diversa da Il Risveglio della Forza e da Gli Ultimi Jedi".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non solo concluderà la trilogia iniziata nel 2015 ma tutti e nove i film della saga e così la storia degli Skywalker. L'universo di guerre stellari proseguirà quindi con la nuova trilogia di Benioff e Weiss, autori di Game of Thrones, e nel nuovo progetto (anche se non si hanno dettagli precisi) dedicato al film su Knights of the Old Republic; nessuna notizia invece sull'altra trilogia patrocinata da Rian Johnson, mentre sul piccolo schermo cresce l'attesa per The Mandalorian.

A dicembre, quindi, avremo modo di scoprire come si concluderà la saga, ancora una volta con alla regia J.J. Abrams. Sappiamo che avverrà il ritorno di Palpatine interpretato da Ian McDiarmid e che dovranno essere risolti i dubbi sulle origini di Rey e sul percorso narrativo di Kylo Ren.