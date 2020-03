Dopo Star Wars L'Ascesa di Skywalker, la bromance tra Finn e Poe continua su Instagram

Poe e Finn hanno dimostrato di avere sin da subito una grande intesa, e anche gli attori sembrano aver stretto una sincera amicizia, nata addirittura durante i primi provini di Star Wars. Anche se la loro collaborazione professionale si è conclusa con "L'Ascesa di Skywalker", potrebbe esserci qualcosa all'orizzonte.

Attraverso un video pubblicato su Instagram da John Boyega, i due stuzzicano infatti la curiosità dei fan. La didascalia del video, scritta da Boyega, recita: "Vi prometto che non posterò nessun video mentre canto questa volta, ma spero che questo video vada bene".

Nel video appare in realtà solo Oscar Isaac, mentre si riprende nello specchio del bagno, con indosso proprio una maglietta raffigurante Finn e Poe Dameron. "Sono pronto. Facciamolo", sono le sue uniche parole.

Difficile dire a cosa si riferisca tutto ciò ma di sicuro qualcosa sta bollendo in pentola. Che si tratti di un nuovo progetto cinematografico a cui parteciperanno entrambi? O più semplicemente i due hanno in serbo una serie di contenuti social da condividere per far felici i fan? John Boyega sembra essere particolarmente propenso a mettersi in gioco sui social. Non ci resta che aspettare per saperne di più. Nel frattempo è stato svelato che il 90% delle scene girate per The Rise Of Skywalker sono state utilizzate nel film.