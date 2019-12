La Forza è con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker al boxoffice americano

Malgrado le opinioni contrastanti sull'effettiva qualità della pellicola, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conquista il boxoffice domestico, e per la galassia lontana lontana viaggiano attualmente 90 milioni di dollari.

Qualche polemica L'Ascesa di Skywalker l'ha già sollevata, e non tutti quelli che lo hanno già visto sembrano essere contenti di quest'ultimo capitolo, tanto da lamentarsene sonoramente sui social (persino Stephen King è intervenuto in merito). Tuttavia, l'entusiasmo intorno al film è ancora tanto, e lo dimostrano anche i risultati al boxoffice del venerdì.



A livello domestico, la pellicola diretta da J.J. Abrams ha fatto registrare degli incassi pari a 90 milioni di dollari, con 40 milioni attribuibili solo alle proiezioni dell'opening night di giovedì.

Le cifre non saranno forse paragonabili a quelle dei due film precedenti, ma non ci si può certo lamentare.

Il Risveglio della Forza, sempre di Abrams, fece infatti guadagnare a Disney e Lucasfilm 119 milioni di dollari, un record per il franchise; Gli Ultimi Jedi, di Rian Johnson, invece, portò a casa 104 milioni di dollari nello stesso lasso di tempo.



Vediamo cosa accadrà nel resto del wee-end, che comunque non dovrebbe subire troppe modifiche a livello di posizioni al botteghino, soprattutto visto il più che deludente debutto di Cats, che nonostante un cast sicuramente di rilievo, non riesce a giustificare neanche lontamente i 95 milioni di dollari dei costi di produzione. Il botteghino non è stato certo più clemente delle pesanti critiche al film, con soli 2.6 milioni di dollari guadagnati ieri.



Chi, invece, ha ottenuto una buona accoglienza dalla critica e dalle giurie degli Award Show (con 2 candidature ai Golden Globe e 4 ai SAG Award) sono Margot Robbie, Nicole Kidman e Charlize Thron con il loro Bombshell, che però fatica a superare il quinto posto della classifica con 1.83 milioni.

A prendere il 2 e il terzo posto, infatti, ci pensano Frozen II - Il Segreto di Arendelle (che aggiunge 3.3 milioni ai suoi già ingenti incassi) e Jumanji - The Next Level (che arriva a 83 milioni nel suo secondo week-end).



E voi, avete già visto l'episodio IX? Cosa ne pensate delle critiche al film? Fateci sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker.