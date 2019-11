Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Billie Lourd ricorda Carrie Fisher e il suo personaggio

Billie Lourd ha scritto un saggio per Time Magazine su sua madre, Carrie Fisher, morta nel dicembre 2016, poco dopo che l'attrice aveva terminato le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Fisher apparirà postuma in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in uscita a metà dicembre. Nel saggio Lourd ricorda l'entusiasmo della madre per il film.

"Abbiamo concluso Gli Ultimi Jedi poco meno di sei mesi prima che morisse. Sono tornata a Los Angeles per girare lo show di cui facevo parte e lei è rimasta a Londra per girare lo show a cui partecipava. Una delle ultime volte in cui abbiamo parlato al telefono, ha parlato di quanto fosse entusiasta che il prossimo film della trilogia sarebbe stato il film di Leia. Il suo film" ha scritto Lourd.



Billie Lourd prosegue:"Quando Leia era in giro non c'era più spazio per mia madre, per Carrie. Da bambina non riuscivo a capire perché la gente amasse tanto Leia. Non volevo guardare i suoi film, non volevo vestirmi come lei, non volevo nemmeno parlare di lei. Volevo solo mia madre".

Nel frattempo continuano a circolare notizie su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e sulla saga in generale, che dovrebbe prendersi una pausa dopo l'uscita nelle sale dell'ultimo film incentrato sulla famiglia Skywalker.

Daisy Ridley ha parlato di una scena in particolare del film, che avrebbe dato i brividi alla troupe.