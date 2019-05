Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Billie Lourd condividerà una scena con Carrie Fisher

Durante un'intervista con Vanity Fair, che oggi ha pubblicato le nuove immagini ufficiali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams ha rivelato che Billie Lourd ha richiesto espressamente di apparire in scena insieme alla madre, la compianta Carrie Fisher.

Come è stato più volte confermato dallo stesso regista, Leia tornerà nell'atteso capitolo finale della saga degli Skywalker tramite alcune scene eliminate del Risveglio della Forza.

Abrams aveva inizialmente pensato di scrivere il personaggio della Lourd per fare in modo che non incontrasse quello di sua madre, per paura di metterla a disagio, ma a quanto pare è stata la stessa attrice a insistere: "Voglio fare una scena con lei. Lo voglio fare per i miei futuri bambini. Voglio che lo vedano".

Per inserire in maniera corretta delle scena girate in un altro contesto, Abrams ha dovuto lavorare in modo particolare sulle inquadrature e sulle luci per rendere il prodotto finale il più coerente possibile, ma è lo stesso regista a confermare che si è trattato di una procedura piuttosto standard paragonandola ai sempre più frequenti re-shoot delle grosse produzioni hollywoodiane.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker debutterà nelle sale il prossimo dicembre. Nel frattempo Adam Driver ha confermato che, nonostante l'audace direzione presa dal franchise con Gli Ultimi Jedi, il finale della saga degli Skywalker è stato pensato fin dall'inizio.