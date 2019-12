Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Billie Lourd fa gli auguri a chi ha perso i propri cari

Billie Lourd, vista in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nel ruolo del tenente Connix, sa bene cosa vuol significa dire addio a una persona cara: l'attrice ha infatti recentemente subito, come tutti i fan ricorderanno benissimo, la perdita della madre Carrie Fisher.

Proprio a quei fan che hanno attraversato un simile momento di dolore va dunque il pensiero dell'attrice in occasione degli auguri di Natale: Lourd ha infatti postato tramite il suo account Instagram un lungo e sentito messaggio in cui si rivolge direttamente a chi ha perso una persona amata.

"Buone feste! (Ma anche tristi/emozionanti/strane/stressanti feste!) Mando tutto il mio amore a coloro che hanno perso qualcuno d'importante e che sentono la sua mancanza un po' di più in questi giorni. Vi comprendo. Va bene anche se tutto non è così gioioso e felice. Può essere un mix di tutto questo. E va bene. Provate tutte le emozioni, quelle buone e anche quelle meno buone. Mangiate qualcosa di delizioso che loro amavano. Mettete le loro canzoni preferite. Raccontate qualcosa su di loro. Piangete per loro. Chiamate uno dei loro amici con cui non parlate da un po'. Siate gentili e pazienti con voi stessi. Non soffrite in silenzio. Non siete soli" ha scritto l'attrice su Instagram.

A Natale, intanto, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha firmato il secondo miglior incasso di sempre; nel frattempo i fan sembrano aver cambiato idea sull'operato del regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.