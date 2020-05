Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Babu Frik irriconoscibile nei concept originali

I nuovi concept originali d Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker ci mostra l'aspetto originale di Babu Frik, amatissimo nuovo personaggio della galassia lontana lontana introdotto al pubblico dal film di JJ Abrams.

Babu Frick ha avuto un ruolo fondamentale in Star Wars: The Rise of Skywalker quando è stato reclutato dalla Resistenza per riprogrammare C-3PO e permettergli di decifrare un messaggio nell'antica lingua Sith, proibita al droide protocollare. Babu - o Frik - è schizzato in alto nella classifica di popolarità fra i fan della saga, arrivando addirittura a rivaleggiare col Baby Yoda di The Mandalorian grazie al suo design a dir poco particolare e alla prestazione vocale dell'attrice Shirley Henderson.

Tuttavia, come potete vedere nel post in calce all'articolo, il suo aspetto originale era completamente diverso rispetto a quello che il pubblico ha imparato ad amare: il concept designer Luke Fisher ha rivelato infatti un paio di studi iniziali per Babu Frik, nei quali il nostro assomiglia ad una volpe prima e ad una mosca dopo.

Cosa ve ne pare? Preferite la versione finale o una delle due mostrate nel post di Fisher? Ditecelo nei commenti.

