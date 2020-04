Star Wars L'Ascesa di Skywalker in arrivo su Disney+, l'attesa è finalmente finita

Disney+ è, già ad oggi, il metodo più semplice per recuperare o riguardare per l'ennesima volta la saga degli Skywalker: all'appello manca però ancora l'ultimo capitolo del franchise, quello Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che sta però per fare il suo ingresso (trionfale?) sulla piattaforma streaming.

Con un comunicato, infatti, è stato annunciato che il capitolo conclusivo della Skywalker Saga, nonché delle avventure di Rey, Finn, Poe e Kylo Ren, sbarcherà sulla piattaforma targa Disney in un giorno tutt'altro che casuale.

La data prescelta è infatti quella del prossimo 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day: un modo, insomma, per festeggiare la ricorrenza che quest'anno non potrà ovviamente dar luogo a raduni ed eventi come suo solito, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus.

In mancanza della possibilità di partecipare ad eventi del genere, comunque, piazzarsi sul divano a riguardare comodamente per intero tutta la saga creata da George Lucas potrebbe essere una buona idea: chissà, magari qualcuno potrebbe addirittura rivalutare Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dopo la pioggia di critiche ricevute dall'uscita in sala!

A tal proposito, pare che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sia il film meno redditizio della trilogia Disney: colpa del poco gradimento da parte dei fan? Sembra, inoltre, che Rey dovesse diventare Kylo Ren in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.