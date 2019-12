Star Wars: L'ascesa di Skywalker apre con 149 milioni di dollari nel mondo

Come era giusto aspettarsi, il soddisfacente Star Wars: L'ascesa di Skywalker si è subito piazzato in testa al boxoffice americano e internazionale, guadagnando in patria più di 90 milioni di dollari in due giorni e nel mondo (nei paesi dov'è uscito) circa 59 milioni, tutti dati attualmente in aggiornamento.

Al momento, dunque, l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker diretto da J.J. Abrams ha incassato 149 milioni di dollari, con le previsioni di analisti e siti specializzati che danno ora la chiusura dell'opening weekend del film sui 193 milioni di dollari globali, che a conti fatti è il terzo opening più grande di sempre per un lungometraggio uscito nel mese di dicembre. E questo nonostante un cinemascore non propriamente soddisfacente (B+) da parte della critica internazionale, comunque in contrasto con i fan di Star Wars.



Al secondo posto del boxoffice americano troviamo invece saldo Jumanji: The Next Level, attualmente a quota 236 milioni di dollari, con 82 milioni incassati in patria e ben 153 a livello internazionale. È ancora lontanissimo il miliardo che la Sony Pictures spera di raggiungere con il film, e con nove giorni d'uscita e Star Wars: L'ascesa di Skywalker ormai al cinema, lo studio dovrebbe mettersi l'anima in pace e sperare di arrivare almeno a 600 milioni.



