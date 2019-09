Star Wars: L'Ascesa di Skywalker anticiperà il destino della saga?

Con una trilogia che va ormai verso la sua conclusione i fan di Star Wars stanno cominciando naturalmente a chiedersi cosa accadrà dopo: più volte, d'altronde, è stato spiegato che i prossimi film della saga si distaccheranno definitivamente dal passato, ma cosa ne sarà di Rey, Poe, Finn e soci?

La sinossi ufficiale del film, che è stata rilasciata proprio in questi giorni, sembra lasciarci qualche indizio al riguardo. Leggiamo infatti: "La Lucasfilm e il regista J. J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori attraverso un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la definitiva conclusione della seminale Saga degli Skywalker durante la quale nuove leggende nasceranno e avverrà la battaglia finale per la libertà. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà al cinema il prossimo 20 dicembre negli Stati Uniti".

Il passaggio sulle nuove leggende che nasceranno desta quindi parecchia curiosità: se è vero che la prossima trilogia di Star Wars taglierà completamente i ponti con gli Skywalker, infatti, non è detto che alcuni dei protagonisti di quest'ultima trilogia non possano dire la loro anche in futuro. Possibile, dunque, che a qualcuno possa spettare di prendere il posto, nell'iconografia della saga, di un Luke o di una Leia.

Daisy Ridley si è comunque detta soddisfatta di questo finale, assicurando che sarà decisamente meno controverso di quello di Game of Thrones. Qualcuno, invece, si è fatto inevitabilmente prendere dall'emozione: è il caso di Anthony Daniels, l'attore di C-3PO.