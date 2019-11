Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, per Anthony Daniels C-3PO sarà fondamentale per la trama

Nel corso di una recente intervista promozionale Anthony Daniels, celebre interprete dell'iconico droide C-3PO, ha dichiarato che il suo personaggio avrà un ruolo fondamentale nello svolgimento della storia di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

"Nei precedenti film, Treppiò è apparso solo per la sua passerella, qualcosa da spolverare e lucidare prima dell'arrivo degli ospiti principali. Ma J.J. Abrams e Chris Terrio hanno escogitato questo aspetto del personaggio che non avevamo mai visto prima d'ora, il che è straordinariamente intelligente. Sono stati in grado di scendere nelle profondità di Star Wars ed escogitare qualcosa di piacevolmente nuovo" ha dichiarato l'attore.

C-3PO è stato presente in tutti i film di Star Wars ad eccezione dello spin-off standalone Solo: A Star Wars Story (che però includeva la presenza di Anthony Daniels nel ruolo di Tak), eppure nei precedenti due film della trilogia sequel, Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, ha avuto un ruolo relativamente minore. Tuttavia, pare che in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker il droide in qualche modo avrà un ruolo molto più importante nell'economia della storia, cosa che è stata anche anticipata nel trailer finale di Star Wars IX.

Il film, diretto da Abrams e co-scritto insieme al premio Oscar Chris Terrio, arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre, e sarà l'ultimo capitolo della saga incentrato sulla dinastia degli Skywalker.

