Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Andy Serkis afferma di conoscere la storia di Snoke

Nonostante l'incredibile e prevedibile successo in fatto di numeri la trilogia che si concluderà con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non ha fatto breccia allo stesso modo nei cuori di tutti i fan, che spesso sono stati piuttosto critici con Episodio VII ed Episodio VIII: uno dei motivi è sicuramente la mancanza di approfondimento su Snoke.

Il Leader Supremo che conosciamo come temibile e misterioso 'superiore' di Kylo Ren e poi ucciso senza pietà proprio da quest'ultimo in una delle scene più intense di Star Wars: Gli Ultimi Jedi (scena analizzata da Daisy Ridley frame dopo frame alcuni giorni fa) non ci ha infatti svelato molto sul suo passato, anzi! Possiamo dire senza timore di sbagliare di non sapere praticamente nulla sulla sua storia, ragion per cui molti fan si sono sentiti in diritto di storcere il naso di fronte alla prematura dipartita di quello che, nelle aspettative comuni, avrebbe dovuto rappresentare un villain decisamente più incisivo e meglio caratterizzato.

Qualcuno, però, sembra saperne qualcosina in più: "Conosco bene la sua storia, ma non la rivelerò. Il suo carattere, comunque, è stato forgiato dalle ferite subite in battaglia e da una profonda voglia di vendetta" ha infatti rivelato Andy Serkis, che a Snoke ha prestato il volto.

"All right then, keep your secrets" direbbe Frodo Baggins, ma non siamo proprio sicuri che i fan di Star Wars siano disposti a mollare l'osso altrettanto facilmente! Daisy Ridley, intanto, ci ha assicurato che Rey avrà un finale soddisfacente in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.