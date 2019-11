Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quanto sarà ampio il ruolo di John Boyega?

Il countdown è già partito e tra poco più di un mese Star Wars: L'Ascesa di Skywalker approderà nelle sale di tutto il mondo, ma in questi giorni i fan si stanno chiedendo quanto sarà grande stavolta il ruolo di John Boyega nel film rispetto ai precedenti due della trilogia.

Un fan in particolare si sarebbe rivolto all'attore via Twitter chiedendogli che tipo di ruolo avrà nell'ultimo film della saga, dato che con la sua storyline non ha avuto così tanto da fare sia ne Il Risveglio della Forza che ne Gli Ultimi Jedi. L'interprete di Finn è quindi intervenuto personalmente per rispondere: "Ti ho sentito. Dagli un altro tentativo in Episodio 9! Sono stato davvero inflessibile nell'avere un maggior coinvolgimento di Finn. Spero ti piacerà!".

Considerando che la Resistenza è stata decimata nel film precedente, sarebbe naturale un coinvolgimento maggiore di Finn e di tutti gli altri volti della Repubblica al fine di lavorare intensamente per sconfiggere una volta per tutte il Nuovo Ordine.

Non per niente, J.J. Abrams stesso aveva insistito molto sul fattore di "unione" del gruppo di protagonisti, che dura fin dal suo Il Risveglio della Forza: "La storia che stiamo raccontando, quella che abbiamo concepito con Il Risveglio della Forza, sta continuando. Episodio VIII non ha fatto deragliare proprio nulla di quello che avevamo pianificato. Ma dirò una cosa: il vero divertimento di questi film è proprio il fatto che questi nuovi personaggi sono sempre insieme nelle loro avventure come gruppo unito. Questa è la cosa più eccitante da vedere per me, la dinamica tra questi personaggi interpretati da questi fantastici attori in questa avventura pazzesca. Per me è questo il succo, avere il gruppo così unito". A proposito dell'ultimo film della saga, Abrams ha poi dichiarato che stavolta non ha giocato sul sicuro.

Boyega, in precedenza, aveva dichiarato anche che non si aspetta di tornare a interpretare Finn anche dopo la conclusione della saga con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. La pellicola, co-scritta e diretta da Abrams, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019.