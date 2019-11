Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un alieno gigante nel trailer internazionale

Nella notte è stato rilasciato un nuovo trailer internazionale con scene inedite di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, nuovo film della saga di Guerre Stellari scritto e diretto da J.J. Abrams.

Come al solito potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo: date un'occhiata al player in alto e gustatevi i micidiali Sith Trooper rossi in azione, oppure ammirate il un nuovo alieno gigantesco che minaccia di divorare i protagonisti a bordo del Millennium Falcon.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams insieme allo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), partendo da un soggetto originale di Colin Trevorrow, scelto inizialmente per guidare la regia del progetto e oggi accreditato soltanto come autore del soggetto.

L'opera porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker. Il film vede il ritorno di gran parte del cast delle pellicole precedenti, con la partecipazione di Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid (di nuovo nei panni dell'Imperatore Palpatine) e Billy Dee Williams (che torna a interpretare Lando Calrissian per la prima volta dall'ultima comparsa, datata 1983, ne Il Ritorno dello Jedi).

