Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Adam Driver: 'il finale è stato pensato fin dall'inizio'

Dopo aver diffuso le nuove immagini ufficiali di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, confermando anche la tanto discussa presenza dei Cavalieri di Ren, Vanity Fair ha riportato delle importanti dichiarazioni di Adam Driver e il regista J.J. Abrams sul capitolo finale della saga degli Skywalker.

"Sapevo molto poco quando ho incontrato per la prima volta J.J. [Abrams]." ha detto Driver. "L'arco narrativo generale non era vago, anzi l'opposto, era molto chiaro - il finale era previsto fin dall'inizio. I dettagli ovviamente hanno subito delle modifiche, ma avevamo già parlato di ciò che abbiamo fatto in quest'ultimo film."

Nonostante la grande accoglienza riservata dalla critica, Star Wars: Gli ultimi Jedi si è rivelato il capitolo più diviso della saga sul fronte dei fan, ma Abrams si è detto incoraggiato dalla svolta ambiziosa che ha preso Johnson con quel film: "Il lavoro di Rian mi ha permesso di approcciare questo film con istinto e coraggio. Stavo facendo delle scelte che ero sicuro non avrei mai fatto per episodio VII, per quanto riguarda la storia, ma ancora di più in termini di regia."

A quanto pare i molti incontri di Adams con Lawrence Kasdan, George Lucas e Rian Johnson sono serviti a programmare un finale che sia soddisfacente per l'intera saga degli Skywalker: "Se un bambino guarderà tutti e nove i film, lui o lei vedrà un unico percorso, questo è inevitabile ed è la sfida di questo film."

Star Wars: L'ascesa di Skywalker debutterà nelle sale il prossimo 18 dicembre.