Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, oltre 100 concept svelano alcune scene mai realizzate

Dopo le conferme sullo script di Colin Trevorrow per Episodio IX, sono emerse in rete una valanga di concept art realizzate per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Oltre agli immancabili look alternativi dei protagonisti, nelle immagini viene finalmente mostrato il misterioso Oracolo, personaggio che Kylo Ren avrebbe dovuto incontrare per ampliare la sua conoscenza del Lato Oscuro della Forza. Tra le altre cose possiamo anche vedere la doppia spada laser di Rey e una scena in cui Chewbe viene interrogata dal Leader Supremo del Primo Ordine.

Per quanto riguarda i dettagli emersi dalla storia di Trevorrow, il cui film si sarebbe intitolato Duel of Fates, troviamo anche alcune immagini del Tempio Jedi di Coruscant, Finn che viene interrogato dai Cavalieri di Ren, e Rey intenta ad aprirsi un varco sott'acqua nel Millennium Falcon affondato.



Che ve ne pare di questi concept? L'Ascesa di Skywalker ha ricevuto tre nomination ai premi Oscar 2020 per i migliori effetti speciali, la miglior colonna sonora e il miglior montaggio sonoro.

