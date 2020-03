Star wars: L'Ascesa di Skyalker, il trailer del Blu-Ray spoilera gran parte del film

Se ancora non avete visto Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, aspettando di gustarvi le imprese di Rey comodamente seduti sul divano di casa, vi consigliamo di evitare l'ultimo spot diffuso online per la promozione del film sul mercato home video: è un trailer ad alto contenuto di spoiler!

C'è da dire che il marketing segue leggi davvero particolari, e in questo caso in quel di Disney devono aver deciso di ignorare quella parte di pubblico che ancora non ha visto il film. Del resto, Star Wars è sempre stato un evento mediatico in grado di portare tutti i fan in sala il prima possibile, quindi forse nessuno ne soffrirà più di tanto.

Lo spot si apre proprio con la voce di Palpatine che, nel rivolgersi a Rey, cala subito l'asso sul tavolo, spoilerando quello che è il plot twist più importante del film: "Dominare è un tuo diritto dalla nascita, è nel tuo sangue... nel nostro sangue". Il fatto che la protagonista sia imparentata con uno dei personaggi più perfidi della saga non è esattamente un dettaglio di secondaria importanza, dato che praticamente tutto l'arco narrativo di Rey si basa su di esso: l'insicurezza legata alla propria identità, il percorso che compie, e la risoluzione finale dovuta alla comprensione che non sono le origini a determinare il futuro di una persona. Tranquilli, il trailer si preoccupa di spoilerare anche quest'ultimo punto. Dopo una parte centrale tutto sommato priva di rivelazioni, arriva una scena in cui la stessa protagonista dichiara: "Sono Rey, Rey Skywalker". Le esatte parole che decretano il finale del film vero e proprio.

Una decisione interessante, ma che potrebbe veramente far arrabbiare chi, per un motivo o per un altro, non è riuscito ad andare al cinema nel periodo di uscita. Inoltre, è stata pubblicata online la scena del duello finale di The Rise of Skywalker. Il film arriverà su territorio americano il 17 marzo (digitale) e il 31 marzo (Blu-Ray e Dvd), mentre noi dovremo aspettare l'8 aprile per mettere le mani sul Blu-Ray.

Intanto si fa largo una teoria che lega Palpatine a Baby Yoda.