Star Wars, in arrivo il Triple Force Friday: tutti gli orari e gli eventi dedicati

Disney e Lucasfilm invitano i fan di tutto il mondo a sintonizzarsi con i Pinewood Studios per il panel Triple Force Day, una presentazione ufficiale dei nuovi prodotti ispirati a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, The Mandalorion e Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il 26 settembre alle 20:00 ora italiana, i fan di tutto il mondo potranno sintonizzarsi sul canale ufficiale di Star Wars su YouTube per vedere comodamente l’evento in diretta streaming dai Pinewood Studios di Londra, dove è stato girato l'imminente Episodio IX diretto da J.J. Abrams.

Attraverso una serie di interventi trasmessi in diretta o registrati, un gruppo di attori, storici e nuovi, del mondo di Star Wars svelerà i nuovi prodotti che arriveranno sul mercato il 4 ottobre in occasione del Triple Force Friday: una gamma inedita ispirata ai tre nuovi contenuti originali del mondo Star Wars in arrivo prossimamente, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’attesissimo capitolo finale della saga degli Skywalker che arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019, The Mandalorian, la prima serie in live action di Star Wars che debutterà negli Stati Uniti il 12 novembre in esclusiva su Disney+, la nuova piattaforma streaming di The Walt Disney Company, e infine Star Wars Jedi: Fallen Order, il nuovo videogioco d’avventura firmato Respawn Entertainment in uscita il 15 novembre.

Tra gli attori di Star Wars che parteciperanno all’annuncio globale Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Keri Russell (Zorii Bliss), Kelly Marie Tran (Rose), Pedro Pascal (Il Mandaloriano), e Cameron Monaghan (Cal Kestis).

Gli spettatori della diretta streaming potranno inoltre seguire la premiere mondiale del trailer del videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order, insieme ad altre sorprese speciali tenute segrete.

Oltre ai nuovi personaggi come Zorii, Jannah, Il Mandaloriano, Cal Kestis e al droide D-0 per la prima volta sotto forma di action figure, i fan avranno l’opportunità di dare un primo sguardo all’ampia gamma di prodotti inediti che daranno vita ai personaggi, dai giocattoli all'abbigliamento, dagli accessori ai libri, passando per videogiochi, articoli tecnologici e d'arredamento.

