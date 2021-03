Star Wars, in arrivo un libro sulla famiglia Skywalker: 'È la mitologia dei giorni nostri'

Non esisterebbe Star Wars senza Skywalker: da Anakin a Rey (ormai da considerare a tutti gli effetti discendente di Luke e Leia), non esistono membri della famiglia che non abbiano giocato un ruolo fondamentale nel cammino della celebre saga fantascientifica, per cui gli approfondimenti al riguardo non saranno mai troppi o indesiderati.

In questo discorso s'inserisce dunque il nuovo libro di Kristin Baver, già redattrice del sito StarWars.com, che andrà ad approfondire la storia e soprattutto la psicologia dei personaggi che hanno scritto la storia della dinastia più famosa della galassia lontana lontana.

L'opera è intitolata Skywalker: a Family at War, sarà data alle stampe il prossimo 6 aprile e costituisce in sintesi una vera e propria biografia della famiglia Skywalker: "La storia del clan Skywalker è la mitologia dei giorni nostri e, un po' come uno specchio, riflette la nostra umanità mostrandoci le nostre paure più profonde, i nostri impulsi più oscuri, ma anche la nostra sconcertante capacità di amare, di perdonare e di sperare anche davanti ad ostacoli apparentemente insormontabili" ha spiegato l'autrice in un articolo al riguardo.

Aspettiamoci, insomma, un ritratto quanto mai accurato e approfondito dei personaggi più importanti, nel bene e nel male, di uno dei franchise più amati di tutti i tempi. A tal proposito, ecco un nostro approfondimento sul mancato riconoscimento ad Anakin del titolo di Maestro Jedi.