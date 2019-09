Star Wars: l'arrivo di Kevin Feige ritarderà i piani della nuova trilogia di Rian Johnson?

L'ingaggio di Kevin Feige da parte della Lucasfilm in vista di un nuovo film ambientato nell'universo di Star Wars ha sconvolto non poco i programmi già annunciati in precedenza. Come si collocherà a questo punto la pianificata trilogia di Rian Johnson?

Si parla appunto della nuova trilogia di Star Wars alla cui direzione creativa c'è proprio il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e che nelle ultime settimane è stata al centro di numerosi rumour, dalla prematura cancellazione a favore della trilogia di Weiss e Benioff (sceneggiatori di Game of Thrones approdati alla Lucasfilm) alla riduzione a un solo film, fino alle rassicurazioni avanzate dallo stesso Johnson, il quale aveva confermato che i piani per la sua trilogia non erano cambiati, ma che passerà ancora qualche anno prima che potrà dedicarvisi concretamente.

Ora, l'arrivo di Feige alla Lucasfilm potrebbe aver ulteriormente rimescolato le carte; per lo studio, avere il padre-produttore dei Marvel Studios dopo tutti i traguardi e i successi raggiunti e glorificati dallo straordinario incasso record di Avengers: Endgame è una mossa sicuramente suggestiva e prestigiosa.

Al momento non è chiaro se la nuova trilogia di Johnson verrà rimandata a tempo indeterminato, ma sappiamo per certo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (in uscita il 18 dicembre 2019) costituirà sia una chiusura per la saga principale, quella con al centro la famiglia Skywalker, sia l'avvio di nuove storie e avventure ambientate nella galassia lontana lontana.

Johnson, un paio di settimane fa, aveva fornito gli ultimi aggiornamenti in merito al suo lavoro sulla nuova trilogia, affermando: "Attualmente mi trovo in quel punto del processo di sviluppo in cui non posso dire assolutamente nulla del processo di sviluppo. Sono ancora completamente assorbito dal lavoro, sto elaborando il materiale. Ma ti dirò esattamente come finiscono!" ha scherzato il regista: "Un'iris shot che si chiude sui titoli di coda scritti in blu."

Staremo a vedere come e se l'ingresso di Feige cambierà i piani di Johnson e della sua nuova trilogia.