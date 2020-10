Star Wars, in arrivo un importante annuncio la prossima settimana: 'Stay Tuned'

I fan della saga di Star Wars possono aspettarsi di ricevere importanti notizie da una galassia lontana lontana la prossima settimana, secondo quanto ha dichiarato Gary Whitta, famoso sceneggiatore del film Rogue One e della serie Rebels.

Come potete vedere in calce all'articolo, Gary Whitta nelle scorse ore è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter e ha pubblicato solo poche parole per fare il suo annuncio. "Sono in arrivo alcune notizie da una galassia lontana lontana la prossima settimana ... rimanete sintonizzati", ha scritto, lasciando i fan a fantasticare nei commenti senza offrire ulteriori dettagli.

Dalla sua pubblicazione, il post di Whitta ha raggiunto oltre 3.000 Mi piace e ha oltre 200 tweet, cosa che dimostra l'entusiasmo dei fan curiosi di sapere cosa possono aspettarsi nel prossimo futuro del franchise multimiliardario.

Vi ricordiamo che attualmente la saga di Star Wars si sta sviluppando in tre diversi film con date di uscita già fissate per la sala cinematografica: uno sarà scritto e diretto da Taika Waititi, uno sarà prodotto da Kevin Feige e un altro sarà ambientato su Exegol, il pianeta dei Sith; non è chiaro a questo punto quale sia lo stato della famosa trilogia di Rian Johnson, ma sul lato televisivo sappiamo che Obi-Wan tornerà con una sua mini-serie su Disney+ insieme alla seconda e alla terza stagione di The Mandalorian e ad una serie dedicata a Cassian Andor.

Secondo voi cosa riguarderà il misterioso annuncio? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di The Mandalorian 2, in arrivo il 30 ottobre.