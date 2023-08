Star Wars, in arrivo il film su Knights of the Old Republic? 'È in lavorazione'

Lucasfilm ha annunciato 3 nuovi live-action di Star Wars in arrivo nei prossimi anni, ma che ne è dell'attesissimo adattamento cinematografico dell'amato videogame Star Wars: Knights of the Old Republic?

Ebbene, secondo il noto insider My Time to shine hello, i cui scoop sono ritenuti tra i più affidabili e precisi del settore, ha rivelato sul suo profilo del nuovo social network di Elon Musk X che Lucasfilm sta ancora lavorando ad un film su Star Wars: Knights of the Old Republic: lo sviluppo del progetto a quanto pare aveva trovato un buon ritmo prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG, che come sapete hanno totalmente bloccato Hollywood nelle ultime settimane, e dovrebbe riprendere a pieno regime quando gli scioperi saranno terminati. "Non è MAI stata pianificata una trilogia di film live action di Knights of the Old Republic, nonostante i rapporti emersi negli ultimi anni", fa sapere My time to shine hello nel post disponibile in calce all'articolo. "In realtà, Lucasfilm ha cercato per anni di realizzare un progetto di qualche tipo incentrato su KOTOR, ma non è mai stato in fase di sviluppo attivo. Tuttavia, prima degli scioperi, hanno finalmente iniziato a metterne in moto uno. Continueranno a lavorarci dopo gli scioperi."

Ambientato quasi 4000 anni prima della formazione dell'Impero Galattico, Knights of the Old Republic nasce come videogame LucasArts pubblicato nel 2003, ma da allora quel pezzettino di 'galassia lontana lontana' si è espanso in numerosi romanzi e fumetti spin-off diventando una delle epoche preferite dei fan di Star Wars. Nel 2019 la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy dichiarava che lo studio stava iniziando a lavorare su un progetto dedicato a Knights, ma da allora gli aggiornamenti sono stati inesistenti.

