Star Wars, in arrivo un film ispirato a Knights of the Old Republic?

Le ultime voci sul futuro cinematografico di Star Wars parlavano di un film ambientato nell'Era dell'Alta Repubblica, ma poche ore fa FandomWire ha rincarato la dose tirando in ballo Knights of the Old Republic.

La notizia dovrebbe fare particolarmente felici i lettori di Everyeye, dato che si rivolge nello specifico ai fan del celebre videogioco di ruolo sviluppato da BioWare: ambientato 3.956 anni prima di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, la storia includeva anche i temibili Darth Revan e Darth Malek, al loro apice: qualche settimana fa il Dizionario Visivo di Star Wars: The Rise of Skywalker ha confermato che Revan fa parte del canone della saga, il che coinciderebbe con lo scoop riportato da FandomWire.

Al momento non ci sono annunci ufficiali, anche se a maggio 2019 era stato annunciato che Laeta Kalogridis era stata assunta dalla Lucasfilm per stendere il copione di un film basato proprio su Knight of the Old Republic, con la presidente della compagnia Kathleen Kennedy che aveva accennato ad un progetto legato a quella particolare epica durante la Star Wars Celebration di aprile dello scorso anno (come potete vedere nel post in calce all'articolo).

Certo su internet e soprattutto con i rumor due indizi non fanno per forza una prova, ma forse qualcosa si sta agitando sotto la superficie. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti, che tra l'altro dovrebbero arrivare molto presto: la Disney, a fine 2019, aveva infatti annunciato che il futuro della saga sarebbe stato svelato a gennaio 2020.

Ricordiamo che la data di uscita del prossimo misterioso film è ancora fissata per dicembre 2022.