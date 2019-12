Star Wars: in arrivo un cofanetto con tutta la saga degli Skywalker in 4K

Mentre Star Wars: The Rise of Skywalker arriva nei cinema di tutto il mondo in queste ore, sembra che Disney e Lucasfilm stiano già guardando avanti per l'uscita home-video non solo dell'ultimo film di JJ Abrams, ma addirittura dell'intera saga degli Skywalker.

Anche se non è stato ancora reso ufficiale, un elenco per un enorme box-set Blu-ray Star Wars: The Skywalker Saga, da ben 27 dischi è apparso sul sito canadese di Best Buy (via IGN) prima di essere rimosso. Sebbene questi dettagli siano ovviamente soggetti a modifiche, il set sarà venduto a $329,99 dollari (canadesi) e attualmente ha una data di uscita fissata per il 31 marzo 2020, presumibilmente intorno all'uscita dell'home-video di The Rise of Skywalker.

A parte l'immagine di accompagnamento (che trovate in calce all'articolo) non abbiamo molte altre informazioni, ma basta un minimo di matematica per realizzare che ognuno dei nove film della saga comprenderà 3 dischi, un dettaglio che dovrebbe anticipare diverse nuovi contenuti speciali, probabilmente inediti sul modello del cofanetto della Infinity Saga.

Che i film della saga originale siano stati ripristinati e resi disponibili anche nella loro prima versione, quella priva dei ritocchi digitali? Staremo a vedere.

Nel frattempo fateci pensare cosa ne pensate di questo box set?

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Bob Iger e Kathleen Kennedy sul futuro di Star Wars.