Star Wars, arriva il trailer del documentario sul disastroso Holiday Special

Ricordate lo Star Wars Holiday, quel programma televisivo trasmesso nel lontano 1978 discretamente criticato per la sua trama sconnessa e un tono fuori dalle righe? Mai ufficialmente rilasciato in home video, ancora oggi alcuni fan ritornano a guardarlo proprio in ragione di tale particolarità.

Arrivato nel dimenticatoio, lo Star Wars Holiday era ormai evitato da tutti: eppure è diventato un vero e proprio cult, tant'è che si sono diffuse numerose copie non ufficiali.

Finalmente, però, è arrivato il trailer del documentario A Disturbance in the Force: esso tratta proprio dello Star Wars Holiday, con particolare attenzione anche verso il grande lavoro di creazione dietro alle creature di Star Wars più conosciute al mondo e tutto ciò che ha potuto concretizzare e realizzare tale universo galattico.

La première di A Disturbance in the Force ci sarà a brevissimo, l'11 Marzo 2023. Prima di questa data, in cui il documentario verrà presentato al Southwest Film Festival, il mondo potrà già godersi un trailer fatto e finito.

Secondo la descrizione ufficiale della trama di A Disturbance in the Force, si legge che: "Nel 1977 Star Wars divenne un fenomeno culturale che da solo rivitalizzò un'industria cinematografica stagnante, e cambiò per sempre il modo in cui i film erano venduti e pubblicizzati. Il cinema non sarebbe mai più stato lo stesso. Un anno dopo, la tv avrebbe ricevuto lo stesso trattamento. Nel 1978 la CBS mandò in onda lo Star Wars Holiday Special nella settimana del Giorno del Ringraziamento, e fu guardato da tredici milioni di persone. Non fu più replicato. Mentre alcuni fan della saga sono consapevoli di quest'oscuro segreto, queste bizzarre due ore di televisione rimangono ancora relativamente sconosciute al pubblico generalista. Per farla breve, risponderemo a due domande: come e perché l'Holiday Special fu realizzato?



Quest'anno il mondo di Star Wars va davvero forte: oltre al documentario, vi sono numerose serie tv di Star Wars pronte ad uscire. Correte a scoprire quali sono!