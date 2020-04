Star Wars, arriva il nuovo set Lego ispirato al Ritorno dello Jedi

I fan di Star Wars appassionati ai mattoncini Lego avranno dal prossimo 1° maggio un nuovo oggetto del desiderio su cui mettere gli occhi: è in arrivo infatti il set che riproduce la A-wing Starfighter, l'iconica astronave dell'Episodio VI, Il Ritorno dello Jedi. Il set fa parte della serie Ultimate Collector.

La nave è riprodotta con cura nei dettagli, come i cannoni laser girevoli, e la cabina di pilotaggio presenta un tettuccio removibile.

Il set è composto da 1672 pezzi, è raccomandato per i maggiori di 18 anni e il modello della A-wing Starfighter, una volta montato, sarà alto 14 cm, lungo 42 cm e largo 26 cm. Non ha bisogno di batterie e comprende come sempre un libretto delle istruzioni di facile consultazione, adatto anche ai meno esperti.

All'interno della confezione sono compresi anche una targhetta, un espositore regolabile e una minifigure del pilota della A-wing.

Il nuovo set Lego è quindi un buon modo per tornare nella galassia lontana lontana rivivere le atmosfere dell'Episodio VI di Star Wars, Il Ritorno dello Jedi, di cui David Cronenberg rifiutò la regia. Il film conclude la prima trilogia del franchise, quella a cui storicamente i fan sono rimasti più affezionati.

Per ulteriori approfondimenti sul film rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Episodio VI -Il Ritorno dello Jedi.