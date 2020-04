Star Wars, Anthony Daniels rattristato dal ruolo ridotto di C-3PO

Il veterano Anthony Daniels nel corso di una recente intervista si è detto "rattristato" dal ruolo ridotto che il suo personaggio C-3POha avuto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, soprattutto perché la sua parte era originariamente molto più estesa.

Nel film di JJ Abrams, il droide protocollare con oltre sei milioni di forme di comunicazione nei circuiti ha giocato un ruolo chiave quando si è unito a Poe (Oscar Isaac), Finn (John Boyega) e Rey (Daisy Ridley) nella missione per individuare il manufatto Sith necessario per trovare le coordinate del pianeta Exegol, il mondo natale dei Sith e il sito in cui è nascosto l'Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid).

"Ero così elettrizzato che JJ e Chris Terrio alla fine avessero trovato qualcosa di utile per 3PO, inclusa quella cosa folle: 'Non mi è permesso tradurre un artefatto Sith'. Era fantastico!" ha detto l'attore a IGN. "Che battuta meravigliosa" ha aggiunto, prima di rivelare però che il suo ruolo inizialmente era molto più esteso.

"Dovete capire che dopo aver terminato le riprese c'è un sacco di editing da fare, quindi il ruolo di C-3PO era ancora più dolce e più ampio di quello che avete visto. Ma alcune di quelle perle di bellezza sono state lasciate da parte perché c'è già così tanta roba in quel film, sono quasi due film in uno, com'è stato detto in passato", ha detto. "Quindi ero un po' triste per questo, in particolare il suo rapporto con Poe, interpretato dal meraviglioso Oscar Isaac, era molto dettagliato, così dolce e così divertente, perché Poe era sempre un po' irritato da C-3PO, ma irritato in quel suo tipico modo carino. E lavorando con Oscar tutto quello che vuoi fare come attore è ridere attraverso le scene insieme a lui, perché è così dolce e naturale."

