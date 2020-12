Star Wars, Anthony Daniels distrugge l'Holiday Special: 'Era come essere a un funerale'

Per un fan di Star Wars l'Holiday Special è qualcosa di simile ad un vero e proprio film dell'orrore: l'episodio televisivo che segnò, tra le altre cose, l'esordio di Boba Fett nella saga creata da George Lucas è riconosciuto dai suoi stessi protagonisti come un enorme sbaglio da cercare in ogni modo di dimenticare.

Attori tra cui figurava, come sempre nei panni di C-3PO, anche Anthony Daniels: proprio l'interprete del celebre droide è tornato in questi giorni a parlare dell'Holiday Special, non lesinando in dettagli sui giorni trascorsi su un set definito a dir poco lugubre.

"Quella roba doveva rappresentare un giorno di festa, però eravamo in quest'enorme set rivestito di nero, era davvero orribile. Era come trovarsi ad uno strano funerale, dovete guardarlo su YouTube per godervi tutto l'orrore. Povero Mark, povera Carrie, povero Harrison, puoi leggerglielo in faccia! Stringevano i denti e si vede, è come se si aggrappassero l'uno all'altro. Penso che le persone imparino da queste lezioni e credo che oggi saremmo pronti a metter su un Holiday Special come si deve, quindi perché no?" sono state le parole di Daniels.

A proposito di Holiday Special, ecco perché Mark Hamill non ha doppiato Luke nello speciale Lego; George Lucas, intanto, ha reso omaggio allo storico interprete di Darth Vader David Prowse, scomparso pochi giorni fa.