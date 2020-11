Star Wars, Anthony Daniels conferma:'Non mi ritirerò mai dal franchise'

C-3PO è uno dei personaggi maggiormente iconici dello Star Wars Universe e Anthony Daniels, storico interprete del personaggio, pare non abbia alcuna intenzione di abbandonare la saga. Finché LucasFilm e Disney avranno intenzione d'inserire il celebre droide nelle trame di Star Wars, Daniels accetterà di tornare nel franchise.

"No, non andrò mai in pensione. Dovranno buttarmi fuori dalla porta... La vita non è finita, i film, potrebbero passare in secondo piano per C-3PO, per un tempo piuttosto lungo, penso. Ma ce ne sono di tutti i tipi. I media ora, in particolare con i formati digitali, di cui sono felice, grato e orgoglioso di far parte" ha dichiarato l'attore.



Anthony Daniels detiene il record di attore maggiormente presente nella saga di Star Wars. L'attore britannico è l'unica star della saga ad aver partecipato a tutti e nove i film del franchise, da Guerre Stellari del 1977, film d'esordio dell'universo di George Lucas, a Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams.

Daniels ha partecipato anche agli spin-off nei quali compare C-3PO, ovvero Rogue One e Solo: A Star Wars Story.

Inoltre il suo contributo si è esteso anche al mondo del doppiaggio, in tutti i prodotti animati del franchise e in altre opere come Il Signore degli Anelli e Ralph Spacca Internet.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e la recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.