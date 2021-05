Star Wars, Anthony Daniels celebra il 4 maggio con un video speciale

Oggi è un giorno speciale per tutti i fan di Guerre Stellari. Si celebra infatti lo Star Wars Day, l'annuale e ormai tradizionale festa dedicata al franchise creato da George Lucas. Come sempre non mancano le iniziative dei volti storici della saga, tra cui lo storico interprete di C-3PO Anthony Daniels.

Come potete vedere nel video in alto, l'attore ha deciso di partecipare alla festa pubblicando in rete un video in cui legge un estratto dal suo libro 'I Am C-3PO: The Inside Story', purtroppo ad oggi ancora inedito in Italia.

"In questa profonda autobiografia, Anthony Daniels racconta le sue esperienze nell'epica avventura cinematografica che ha influenzato la culture pop per più di 40 anni" si legge nella descrizione del libro. "Per la prima volta, descrive candidamente i suoi ricordi più intimi come unico attore ad essere apparso in ogni singolo film di Star Wars, dal primo incontro con George Lucas agli ultimi, emozionanti giorni sul set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker."



Anthony Daniels detiene il record di attore maggiormente presente nella saga di Star Wars, essendo l'unica star della saga ad aver partecipato a tutti e nove i film del franchise, da Guerre Stellari del 1977 al capitolo finale della trilogia sequel, compresi gli spin-off Rogue One e Solo. Inoltre il suo contributo si è esteso anche al mondo del doppiaggio, in tutti i prodotti animati del franchise e in altre opere come Ralph Spacca Internet.

Vi ricordiamo inoltre che da oggi su Disney+ è disponibile il primo episodio di Star Wars: The Bad Batch, nuova serie animata creata da Dave Filoni che fa da sequel/spin-off all'amatissima The Clone Wars.