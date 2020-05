Star Wars, Anthony Daniels ha cambiato idea: 'Il migliore della saga è l'Episodio V'

Come succede a molti fan, anche per gli attori i gusti in fatto di cinema possono cambiare con gli anni. Per un franchise come quello di Star Wars, poi, la cosa stupisce ancora meno. Sono in molti quelli che, all'inevitabile domanda sull'episodio preferito, rispondono di volta in volta in modo diverso. Anthony Daniels in questo non fa eccezione.

Lo scorso weekend l'attore, che nella saga interpreta C-3PO, ha scritto su Twitter che, dopo aver rivisto l'Episodio V, L'Impero colpisce ancora, lo considera migliore anche di quello che fino ad ora era il suo preferito, Una nuova speranza.

"Per ragioni che potrebbero o non potrebbero diventare chiare, ho appena rivisto L'Impero colpisce ancora. Ho sempre detto che Una nuova speranza era il mio episodio preferito (un incubo da girare, ma una storia semplice da seguire - niente politica, niente preoccupazioni sul colore della tua spada laser ecc). Ho avuto una rivelazione. L'Episodio V è il migliore! Grazie a George Lucas e a Irving Kershner."

Una scelta senza dubbio rispettabile e condivisibile, che come era inevitabile ha provocato una serie di commenti sotto il tweet di Anthony Daniels. In molti sono d'accordo con lui (c'è anche chi dice che L'Impero colpisce ancora sia non solo il miglior Star Wars, ma il miglior film in assoluto della storia), ma c'è anche chi, senza nulla togliere all'Episodio V, continua ad avere una predilezione per il IV, per il semplice motivo che è da lì che è partito tutto.

Restando nell'universo Star Wars, abbiamo recentemente scoperto una nuova teoria sul ritorno di Palpatine, mentre non si sa ancora se rivedremo Natalie Portman in Kenobi. E voi siete d'accordo con Anthony Daniels? Qual è il vostro episodio preferito della saga di Star Wars? Fatecelo sapere nei vostri commenti.