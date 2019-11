Star Wars, per Anthony Daniels l'Academy avrebbe dovuto dare a George Lucas più Oscar

La saga di Star Wars nel corso degli anni è diventata una delle serie cinematografica di maggior successo commerciale e di critica, ma la star Anthony Daniels, storico interprete di C-3PO, crede che i premi raccolti finora non bastino per celebrare adeguatamente il genio d George Lucas.

Nel corso di 10 film, la serie ha accumulato 30 nomination agli Oscar e 10 vittorie in varie categorie, tra i quali ricordiamo anche tre Oscar Special Achievement Award per contributi eccezionali nel campo del sonoro, per le voci degli alieni e dei droidi e per gli effetti visivi. Ora che la Lucasfilm appartiene alla Disney, però, Lucas non ritirerà mai più nessun premio a nome della sua saga.

“L'Academy può essere molto snob a volte. E George non è una persona di Hollywood. Se non ti piace la nostra gang, non ti avremo nella nostra gang' dev'essere il loro motto, o una cosa del genere", ha condiviso Daniels con The Sun. "Mi spiace davvero che George non abbia mai vinto un Oscar per se stesso, ma solo attraverso i vari dipartimenti che ha curato - effetti speciali e cose del genere. George merita molto di più."

Il primo episodio della saga, Star Wars: A New Hope, uscito nel 1977, ha guadagnato il maggior numero di Oscar, portando a casa sette statuette (miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, migliori effetti speciali, migliore colonna sonora, miglior sonoro e un Oscar speciale per i suoni), con Lucas che venne nominato per la miglior regia e la miglior sceneggiatura originale, senza però riuscire a vincere.

Il capitolo successivo (il quinto nel panorama generale della saga) Star Wars: The Empire Strikes Back ha vinto due Oscar, uno per il sonoro e un Oscar speciale per gli effetti speciali, mentre Star Wars: Return of the Jedi ha vinto un altro Oscar speciale per gli effetti speciali. I film successivi hanno ottenuto diverse altre nomination, senza però riuscire a vincere. Il prossimo mese, Star Wars: The Rise of Skywalker, l'episodio che concluderà la saga degli Skywalker, proverà a sfatare il mito.

