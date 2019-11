Star Wars, per Anthony Daniels C-3PO è stato un 'soprammobile' in The Last Jedi

Nel corso di una recente intervista Anthony Daniels, da quarant'anni un simbolo della saga di Star Wars, ha rimarcato il fatto che C-3PO avrà molto da fare ne L'Ascesa di Skywalker.

Nello specificare l'importanza del suo ruolo l'attore ha parlato di quanto abbia avuto poco da fare nel precedente episodio della saga, The Last Jedi di Rian Johnson, paragonando la sua parte in Episodio VIII a quella di un soprammobile.

Secondo Daniels, C-3PO fa "ogni sorta di cose strane" quando si ritrova in squadra con Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac): "In The Last Jedi sono diventato una sorta di soprammobile o centrotavola, e me ne sono pentito perché Threepio vale più di questo", ha detto Daniels a Empire Magazine. “Ma fa ogni sorta di cose strane in questo film. È stata una delizia, una gioia! Questo è il mio terzo finale e penso che sarò più triste per questo. Return Of The Jedi era ... beh, conteneva gli Ewok, per l'amor di Dio!"

Compreso The Rise of Skywalker, Daniels ha interpretato C-3PO in tutti e nove i film principali del franchise: è inoltre apparso anche in Rogue One: A Star Wars Story e vestito i panni di un altro personaggio in Solo: A Star Wars Story. Il personaggio di C-3PO è apparso (doppiato da Daniels) anche in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, nel parco a tema Star Tours, nel film Ralph Breaks The Internet, nel The Muppet Show e nel famigerato Star Wars Holiday Special.

