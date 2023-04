Star Wars, annunciati tre nuovi film! Alla regia James Mangold e Dave Filoni, torna Rey!

Lo Star Wars Celebration 2023 ci sta riservando se possibile più sorprese del previsto: oltre che sul fronte serie TV, l'evento sta sganciando delle vere e proprie bombe per quanto riguarda il futuro della saga sul grande schermo, del quale farà parte a quanto pare anche un film ambientato prima dei fatti di Episodio VII.

Nel mostrare la nuova timeline ufficiale del franchise, infatti, Kathleen Kennedy e soci hanno annunciato qualcosa di completamente in atteso: si tratta di un film diretto da Dave Filoni che, stando a quanto ci riportano da Londra, farà da vero e proprio prequel al primo episodio della trilogia sequel e si concentrerà sul nuovo Ordine Jedi fondato da Luke Skywalker. Il film fungerà inoltre da chiusura alla parte di timeline riguardante serie come The Mandalorian e Ahsoka.

Probabile, dunque, che il film ci mostri anche le scellerate gesta di Ben Solo già raccontateci dall'ultima trilogia; facendo un salto indietro nel tempo, invece, ecco il film che vedrà alla regia James Mangold e che dovrebbe essere ambientato millenni prima dei fatti raccontati dalla trilogia classica, risalendo quindi probabilmente agli albori dell'Ordine Jedi.

Il terzo film annunciato sarà invece diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e vedrà il ritorno della Rey di Daisy Ridley come maestra Jedi: la conferma, dunque, che Lucasfilms non ha alcuna intenzione di rinnegare la tanto criticata trilogia sequel! Quale di questi progetti vi intriga di più? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla situazione dell'universo di Star Wars.