Star Wars, annunciata una mega-maratona sulla Saga di Skywalker: durerà quasi 24 ore

Quest'anno Lucasfilm e Star Wars avranno un doppio motivo per festeggiare lo Star Wars Day, dato che oltre alla ricorrenza del '4 maggio' si sommeranno anche le celebrazioni per il 25esimo anniversario de La minaccia fantasma: motivo per cui si è deciso di fare le cose in grande...letteralmente.

Tramite comunicato stampa, infatti, Lucasfilm ha annunciato che in occasione del 'May the 4th', il cosiddetto Star Wars Day, sarà organizzata una mega-maratona di Star Wars con tutti i film della Saga di Skywalker, da Episodio I: La minaccia fantasma e Episodio IX: L'ascesa di Skywalker, per una durata complessiva di circa 24 ore:

"Lucasfilm annuncia che, per celebrare il 25° anniversario di Star Wars: La minaccia fantasma, i fan avranno la possibilità di vivere l'intera Saga di Skywalker nei cinema il prossimo 4 maggio, noto anche come Star Wars Day. L'evento include tutti e nove i film in ordine cronologico: Star Wars: La minaccia fantasma, Star Wars: L'attacco dei cloni, Star Wars: La vendetta dei Sith, Star Wars: Una nuova speranza, Star Wars: L'Impero colpisce ancora, Star Wars: Il ritorno dello Jedi, Star Wars: Il risveglio della Forza, Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker." Inoltre, è stato confermato che al termine delle proiezioni de La minaccia fantasma saranno mostrati anche filmati esclusivi di Star Wars: L'Acolyte, la nuova serie Disney+ ambientata circa 200 anni prima del film del 1999.

Al momento non sappiamo se questo evento coinvolgerà anche l'Italia, ma vi terremo aggiornati. Per altri contenuti scoprite tutto ciò che dovete sapere su Star Wars: The Acolyte.

