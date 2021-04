Star Wars: quanti anni ha trascorso in esilio Luke prima de Il Risveglio della Forza?

Prima di comparire nel finale di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Luke Skywalker ha trascorso diversi anni in esilio auto-imposto sul pianeta acquatico di Ahch-To, dove si è recato a causa del suo più grande fallimento: il passaggio al lato oscuro del nipote e apprendista Ben Solo.

Ma quanto tempo è passato esattamente tra i due eventi?

La distruzione del suo tempio Jedi per mano di Kylo Ren è avvenuta nel 28 ABY (Dopo la battaglia di Yavin), sebbene il personaggio di Adam Driver fosse sotto l'influenza del Leader Supremo Snoke (e dunque Darth Sidious) già da diverso tempo. La partenza di Luke non ha una data precisa, ma possiamo assumere che abbia deciso di lasciarsi tutto alle spalle subito dopo i tragici avvenimenti.

Essendo Episodio VII ambientato nel 34 ABY, dunque, possiamo affermare che il Jedi ha vissuto su Ahch-To per circa 6 anni prima che Rey lo trovasse e lo convincesse ad addestrarla all'uso della Forza. Sebbene si tratti di un periodo piuttosto lungo, la saga in realtà ci ha abituati ad isolamenti ben più estesi. Obi-Wan per esempio ha vegliato sullo stesso Luke su Tatooine per ben 35 anni dopo l'Ordine 66, mentre l'esilio del maestro Yoda su Dagobah è durato anche oltre.



Che cosa ne pensate dell'arco narrativo di Luke nella trilogia sequel?