Star Wars, quanti anni ha Palpatine durante i vari capitoli della saga?

La presenza di Palpatine è stata una costante per la saga di Star Wars, probabilmente più di quanto i fan stessi avrebbero potuto preventivare anni fa: la comparsa dell'Imperatore in Episodio IX ha resto l'ex-senatore un villain incredibilmente longevo, capace di imporre la sua presenza in ognuna delle tre trilogie del franchise.

A tal proposito, dunque, sorge spontanea la domanda: quanti anni ha Palpatine? Di tempo, d'altronde, ne trascorre parecchio tra la sua prima apparizione (in ordine cronologico) ne La Minaccia Fantasma e la sua definitiva sconfitta ne L'Ascesa di Skywalker: cerchiamo, dunque, di dare una risposta a quest'interrogativo.

All'epoca di Episodio I la data di nascita di Palpatine non era mai stata rivelata: tutto ciò che sapevamo era che il suo pianeta natale fosse Naboo. Di recente, però, l'anno 84 BBY (84esimo anno Prima della Battaglia di Yevin) è stato indicato come quello della nascita del personaggio interpretato da Ian McDiarmid, con l'allora senatore che, ai tempi de La Minaccia Fantasma, aveva quindi 52 anni.

Da qui in poi i calcoli diventano piuttosto semplici: La Vendetta dei Sith ha luogo 13 anni dopo gli eventi di Episodio I, per cui Palpatine aveva 65 anni all'epoca della definitiva caduta di Anakin Skywalker verso il Lato Oscuro; 19 anni dopo, vale a dire all'epoca di Episodio IV, l'Imperatore ha dunque spento 84 candeline, mentre sono 88 gli anni del nostro alla sua prima sconfitta avvenuta durante Il Ritorno dello Jedi.

35 anni, infine, separano quel momento dalla definitiva sconfitta dell'Imperatore avvenuta nel già citato Episodio IX: l'ultimo Palpatine apparso sul grande schermo, dunque, ha ben 119 anni! L'età giusta per togliere il disturbo, non trovate? Imperatore a parte, intanto, su Reddit è comparsa una classifica dei migliori momenti di Star Wars.