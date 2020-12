Star Wars: quanti anni ha Ezra Bridger ne L'Ascesa di Skywalker?

Ezra Bridger è il personaggio principale della serie animata Rebels, per cui molti fan sono rimasti delusi dal non aver sentito la sua voce nel finale di Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker ed è opportuno chiedersi quanto tempo sia passato dalla sua nascita al punto più estremo della cronologia di Star Wars.

Come è noto, il calendario di Star Wars viene organizzato a partire dalla battaglia di Yavin in cui venne distrutta la prima Morte Nera. Seguendo questo modello, sappiamo che gli eventi di Rebels hanno luogo prima di Una Nuova Speranza, 0 BBY (Before the Battle of Yavin), e seguono la crescita del giovane Ezra sia come persona sia come Jedi.

Viene fatto capire che è nato nel 19 BBY ed ha quindi 19 anni quando la serie si conclude. L'Ascesa di Skywalker è ambientato invece nel 35 ABY (After the Battle of Yavin), per cui Ezra ha 54 anni mentre Rey è in giro per la galassia, un dettaglio che ha portato molti a ipotizzare, senza successo, che il personaggio di Benicio Del Toro ne Gli Ultimi Jedi potesse essere proprio lui.

La trilogia sequel si è concentrata sui volti nuovi e sui grandi ritorni dalla trilogia originale, per cui non c'erano molte possibilità che Ezra apparisse, anche se il cameo vocale mancato ci spinge a chiederci dove diavolo sia finito in seguito al finale di Rebels e perché non abbia fatto parte della guerra contro Palpatine e il Primo Ordine, presupponendo che fosse ancora vivo. Una risposta potrebbe arrivarci da The Mandalorian.

Dopo il fortunato arrivo di Ahsoka Tano c'è infatti chi spera nel debutto in live action di Ezra Bridger, dato che la sua storia è effettivamente legata a Thrawn. Le nuove puntate, o le eventuali serie spin-off potrebbero includere un Ezra adulto e svelare poi il suo destino ai tempi del Primo Ordine.