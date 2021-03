Star Wars: Andy Serkis commenta le origini di Snoke, ma forse si contraddice

Nel corso di una recente intervista promozionale Andy Serkis, interprete del leader supremo Snoke nella trilogia sequel di Star Wars, ha commentato il fato del controverso personaggio.

Come noto, alcuni fan non hanno gradito molto Star Wars: Episodio IX, così come altri fan non avevano gradito Episodio VIII: scontentati un po' tutti, la trilogia sequel della saga ha visto Snoke passare da despota ucciso per mano di Kylo Ren a burattino sacrificale (e sacrificato) dall'Imperatore Palpatine.

In breve, nonostante le tantissime teorie sorte negli anni precedenti, L'ascesa di Skywalker ha rivelato che Snoke altri non era che un clone creato dal culto Sith per servire l'Imperatore, e parlando con ComicBookMovie Serkis ha dichiarato di aver avuto solo dei dettagli minimi e vaghi sulla vera origine del Leader Supremo.

"Erano informazioni molto nascoste", ha detto la star. "Molto nascoste. Avevo un presentimento, diciamo così, ma non è mai stato confermato." Curiosamente però queste dichiarazioni sono in contrasto rispetto a quelle che Serkis aveva rilasciato al magazine People all'epoca di un'uscita speciale dedicata a Star Wars: The Rise of Skywalker. "So qual è la sua storia passata, ma non voglio rivelarla", disse Serkis in quell'intervista. "I suoi tratti deformi nascono dalle ferite collezionate in battaglia e da un profondo sentimento di vendetta."

È possibile che Serkis credesse di conoscere i retroscena di Snoke o che tali retroscena gli siano stati dati prima che la sceneggiatura finale di The Rise of Skywalker venisse ultimata. In sostanza, in un divertente ed improbabile ribaltamento, Andy Serkis è diventato davvero Lord Snoke, con falsi ricordi sulle origini del personaggio impiantanti come quelli controllati da Palpatine.

