Star Wars: Anakin Skywalker è comunque il prescelto nonostante Rey, ecco perché

Nonostante il malcontento generato dall'uscita dell'ultimo episodio della saga, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan non hanno mai smesso di elaborare teorie e ipotesi sui loro personaggi preferiti. Una nuova teoria suggerisce, infatti, che Anakin Skywalker è comunque il prescelto della profezia nonostante il percorso di Rey nei nuovi film.

I Jedi, infatti, pensavano che Anakin Skywalker fosse il prescelto della profezia, secondo la quale egli avrebbe finalmente portato equilibrio nella Forza distruggendo per sempre i Sith. Secondo questa interpretazione però la morte di Palpatine avrebbe dovuto essere definitiva alla fine de Il ritorno dello Jedi, ma così non è stato in quanto il personaggio fa ritorno in Episodio IX. Sidious, o almeno parte della sua anima, è sopravvissuto su Exegol, dove alcuni suoi sottoposti hanno per anni provato a restituirgli un corpo.

Secondo una nuova teoria elaborata da ScreenRant, tuttavia, Rey o Ben Solo non sarebbero da considerare come dei nuovi prescelti, bensì due vettori tramite cui lo spirito di Anakin Skywalker ha potuto lavorare per "portare a termine ciò che aveva iniziato". Anakin non è mai praticamente menzionato nella trilogia sequel ma si può avvertire la sua presenza in quasi ognuno dei tre film. Come dice Luke Skywalker nel romanzo Secrets of the Jedi, quando un esponente del lato chiaro costruisce la propria spada laser egli forma un legame spirituale.

"Quando sei tuttuno con la Forza i tuoi pensieri e le tue azioni diventano parte dello stesso fiume d'energia che è diretto attraverso i cristalli kyber e nella lama della spada laser". Se ci fate caso, la spada laser di Anakin è al centro del conflitto nei film, da quando viene scoperta nella cantina di Maz Kanata, all'ossessione per essa di Kylo Ren che la definisce sua per diritto di nascita.

E' stata la spada a chiamare a sé Rey oppure era semplicemente lo spirito di Anakin? Anche lo scontro tra Rey e Kylo ne Gli Ultimi Jedi suggerirebbe che l'opposizione tra i due fosse qualcosa di più forte, la rappresentazione della Forza che lavorava attraverso i due.

Che ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti. Su queste pagine intanto vi rimandiamo alla recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.