Star Wars, Anakin Skywalker era affetto da disturbo bipolare? Ecco la folle teoria

Il personaggio di Anakin Skywalker è sempre stato uno dei più affascinanti dell'intera saga di Star Wars e il suo arco narrativo è certamente il più tragico tra quello dei film di George Lucas. Il suo percorso di discesa verso il lato oscuro ha tenuto incollati allo schermo milioni di appassionati e sembrerebbe aver attirato anche qualcun altro...

Il lento e inevitabile passaggio di Anakin Skywalker al Lato Oscuro della Forza avrebbe attirato anche il parere della scienza. Qualche anno fa, nel 2007, alcuni studiosi, tra cui lo psichiatra Dr. Eric Bui, hanno visionato la trilogia prequel di Star Wars cercando di capire se effettivamente il personaggio avesse un qualche tipo di disturbo, da come era stato scritto e secondo le azioni da lui compiute nel corso dei vari film. A quanto pare, Anakin Skywalker soffrirebbe di un disturbo mentale chiamato Disturbo Borderline della Personalità, soddisfacendo addirittura sei criteri per la diagnosi proposti dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.

Impulsività ed esplosioni emotive intense, difficoltà nel controllo della rabbia (la scena con i predoni Tusken ne è una prova). Ancora, alternanza di idealizzazioni e svalutazioni delle persone accanto a lui, ossessione per l'abbandono, difficoltà ad accettare la realtà aumentata dallo stress. Un altro segno caratteristico evidenziato dal Dr. Bui sarebbe poi che Anakin soffrirebbe di disturbo dell'identità, evidente nella sua trasformazione in Darth Vader, dopo essere stato sempre insicuro su chi fosse e chi volesse diventare.

Carolyn Kaufman, psicologa in una clinica dell'Ohio, ha aggiunto che Anakin soffrirebbe anche di disordine della personalità e disturbo bipolare, con il personaggio che ne mostrerebbe tutti i sintomi nei film, come il suo passare rapidamente da una fase maniaca a una di depressione. Un altro psicologo, Steve Sultanoff, ha anche spiegato come sarebbe stato impossibile per Anakin andare perfino in terapia dato il suo complesso narcisistico.

Per altri approfondimenti su Anakin, vi rimandiamo a una curiosità sulla nuova trilogia sequel a lui legata. Per restare in tema, negli ultimi giorni abbiamo visto una fan art che immagina un duello tra Darth Vader e Kylo Ren.