Star Wars, ammiriamo il poster celebrativo per i 40 anni de L'Impero Colpisce Ancora

Condiviso per la prima volta nel mese di maggio dallo stesso artista, il poster celebrativo dei 40 anni dall'uscita in sala di Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora realizzato da Matt Ferguson è ora disponibile per l'acquisto.

Il tempo vola per davvero.

Sono già 40 anni dal debutto nelle sale di uno degli episodi più amati dai fan di Star Wars, L'Impero Colpisce Ancora, che in America uscì il 21 maggio del 1980.

Per festeggiare la ricorrenza, Matt Ferguson ha realizzato il bellissimo poster che vedete in calce alla notizia, e di cui ha descritto il processo creativo in un'intervista con il sito ufficiale di Star Wars.

"All'inizio ero un po' intimidito dal compito, perché questo film è davvero importante per me. Avevo in mente alcuni obiettivi che volevo raggiungere a ogni ogni costo, dei dettagli che non potevo non includere. Volevo innanzitutto che sembrasse come se fosse stato realizzato negli anni '80. Sapevo che doveva avere Darth Vader, e richiamare il poster di Tom Jung del 1980, che nel Regno Unito era molto popolare, e che io personalmente associo al film" racconta.

È seguita poi una fase di brainstorming, durante la quale si è dedicato nuovamente alla visione del film per procedere poi con i primi schizzi. Una volta ultimate anche le bozze digitali, queste sono state mandate alla Lucasfilm in attesa di approvazione.

Il web sembra essere andato in visibilio per l'opera di Ferguson dal momento in cui è stata pubblicata online: "Stavo lavorando a un altro progetto quando il poster fu mostrato per la prima volta, e avevo il telefono in carica di fianco a me che ha cominciato a illuminarsi per le notifiche. Da quel giorno è un continuo!".



