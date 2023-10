Star Wars e gli altri: quali sono i franchise con più Oscar?

La storia del cinema è ricca di franchise che hanno saputo cambiare il volto dell’industria appassionando milioni di fan e riuscendo ad ottenere anche l’apprezzamento della critica, fino a portare a casa degli Oscar. Star Wars ha fatto scuola per quanto riguardi i premi. Quale altra saga può rivaleggiare in questo senso con quella di George Lucas?

Dopo aver parlato delle 5 idee scartate da George Lucas per la trilogia prequel di Star Wars, torniamo a parlare del franchise per ricordare quante statuette sia riuscita a vincere nel corso della storia e quale altra grande saga possa vantare la vittoria del premio più importante per il mondo del cinema.

Non si può infatti dimenticare come la prima trilogia abbia vinto ben dieci statuette, di cui sei nelle categorie classiche e tre premi speciali.

In questo senso la saga di Harry Potter non può ancora pensare di competere con quella che si riferisce agli Skywalker visto che, nonostante le 12 nomination, gli adattamenti dei romanzi di J.K Rowling non sono riusciti a conquistare alcuna vittoria durante la cerimonia degli Academy Awards.

Star Wars, però, ha ancora da inseguire il record di un altro franchise storico che ha saputo fare ancora meglio: parliamo naturalmente della trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli, che può contare su addirittura 17 premi Oscar, partendo con i quattro di La Compagnia dell’Anello, passando per i due di Le Due Torri e finendo con il dominio assoluto di Il Ritorno del Re e con i suoi 11 premi vinti.

I tre franchise continuano a essere amati e a ricevere sequel, spin off e e storie correlate e a proposito di universi così ampi, vi lasciamo alla timeline definitiva di Star Wars.