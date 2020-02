Star Wars: l'Alta Repubblica non sarà esplorata nei prossimi film o nelle nuove serie tv

Finalmente nella giornata di ieri è stato svelato Project Luminous, un nuovo progetto Lucasfilm che si è rivelato essere Star Wars: The High Republic, un grande affresco editoriale che esplorerà una nuova era della saga di Star Wars.

Tuttavia, dopo mesi di speculazioni sul futuro della saga al cinema e sul piccolo schermo, durante la conferenza è stato confermato che l'Era dell'Alta Repubblica, come noto ambientata circa 200 anni prima degli eventi di Episodio I: La Minaccia Fantasma, non sarà esplorata né con nuovi film né nelle prossime serie tv Disney+.

Durante la conferenza, infatti, è stato annunciato che "questo periodo della linea temporale di Star Wars non si sovrapporrà con nessuno dei film o delle serie attualmente previsti per la produzione, dando ai creatori e ai partner la libertà creativa necessaria per raccontare storie di Star Wars in un'epoca mai esplorata prima".

In altre parole, i nuovi personaggi che popoleranno i fumetti e i romanzi di Star Wars: The High Republic non avranno una loro controparte live-action: una notizia, questa, molto precisa a livello editoriale (il pubblico che conosce la saga solo attraverso i film non perderà eventuali riferimenti a situazioni o personaggi apparsi in altri media) e che adesso aprirà a nuove speculazioni circa il futuro della saga al cinema e in streaming.

Dopo l'annuncio del nuovo Star Wars di JD Dillard, il conto dei progetti live-action in varie fasi di sviluppi (o più o meno conosciuti) sale a nove: il nuovo film ambientato sul pianeta Exegol, una nuova trilogia originale sviluppata da Rian Johnson, un film prodotto da Kevin Feige, un film basato sull'amatissima serie di videogiochi Star Wars: Knights of the Old Republic, la seconda stagione di The Mandalorian, una serie con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, e una serie prequel di Rogue One con protagonista Diego Luna, che tornerà nei panni di Cassian Andor.