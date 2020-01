Star Wars: l'Alta Repubblica in un fumetto, ecco quando sarà svelato Project Luminous

Come sappiamo si vocifera di un nuovo film della saga di Star Wars ambientato durante l'Era dell'Alta Repubblica e, coincidenza delle coincidenze, in un nuovo fumetto del franchise pubblicato questa settimana da Marvel Comics si fa riferimento proprio a quel periodo storico.

Secondo gli ultimi rumor, la Lucasfilm avrebbe una sorta di piano generale per creare un mondo condiviso di storie che si svolgono nell'era della "Grande Repubblica" (presumibilmente circa 600 anni prima degli eventi della saga degli Skywalker), e dopo essere già stata nominata nelle pagine di Star Wars: The Rise of Kylo Ren, questa particolare età storica dell'universo della saga ha assunto un ruolo molto più importante in Star Wars #2, pubblicato negli Stati Uniti mercoledì 29 gennaio.

La serie a fumetti pubblicata dalla Marvel è ambientata poco dopo gli eventi di The Empire Strikes Back ed è scritta da Charles Soule, uno dei nomi associati al Project Luminous. Non a caso, forse, proprio in queste ore è stato annunciato che il 24 febbraio la Disney ospiterà un evento speciale per presentare ufficialmente questo progetto e i suoi obiettivi.

È opinione diffusa che Project Luminous abbraccerà cinema, programmi TV, videogiochi e altre branchie dell'esteso franchise della Lucasfilm al fine di "celebrare" la nuova fase della serie dopo la conclusione della saga degli Skywalker. Ma per saperne di più al momento possiamo soltanto aspettare.

Ricordiamo che il prossimo film della saga è previsto per dicembre 2022. Taika Waititi è stato avvicinato dalla compagnia, che gli ha offerto le redini del progetto.