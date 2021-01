Star Wars, Aladdin, Cars: cosa guardare su Disney+? Scegliete in base al segno zodiacale

Se quando siete davanti a un catalogo di un servizio streaming, come ad esempio Disney+, non sapete mai cosa scegliere come prossima visione, fatevi guidare dalle stelle: eccovi una selezione di titoli tra film e serie tv da guardare in base al vostro segno zodiacale.

Era un po' che tiravamo fuori i segni zodiacali per uno dei nostri appuntamenti con le stelle (ricordate Lo Zodiaco del Ragnoverso o quello di Animali Fantastici? Vi eravate divertiti a scoprire quale Leo siete in base al vostro segno?), e oggi è proprio Disney+ ad offrirci lo spunto per una nuova edizione.

Così guardiamo al catalogo della piattaforma streaming della Casa di Topolino e scopriamo, su loro stesso suggerimento, quali sono gli abbinamenti più adatti tra film, serie tv e i nostri segni.

Tra Marvel, Star Wars, Classici Disney e Film Disney Pixar, originali Disney+ e National Geographic, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, e dalla lista qui di seguito non sembra mancare nulla: dalle proposte orse un po' più on the nose come il Re Leone per il segno del Leone (!) a quelle magari meno scontate, come Cars per Sagittario, passando per le serie Cosa ti Dice il Cervello (Brain Games) e Clone Wars per Vergine e Pesci.

Ma vediamo insieme tutti i suggerimenti:

Ariete - I Guardiani della Galassia Vol. 1

Toro - Gli Incredibili 2

Gemelli - Aladdin (live-action)

Cancro - Cenerentola (live-action)

Leone - Il Re Leone (classico d'animazione)

Vergine - Cosa ti Dice il Cervello

Bilancia - Captain America: Il Primo Vendicatore

Scorpione - Il Richiamo della Foresta

Sagittario - Cars

Capricorno - Tutankhamon: Le Verità Nascoste

Aquario - The Greatest Showman

Pesci - Star Wars: The Clone Wars

E voi, cosa guarderete? Fateci sapere nei commenti.