Star Wars: affidare la trilogia sequel a un solo regista avrebbe sistemato tutto?

La trilogia di sequel di Star Wars passerà alla storia del cinema come un'enorme occasione mancata. La Disney e la Lucasfilm avevano i soldi, il talento e l'ambizione, ma hanno preso la bizzarra decisione di improvvisare una trilogia cinematografica piuttosto che pianificarla in anticipo. Affidarla a un solo regista avrebbe sistemato tutto?

Il risultato è stato una discrepanza tematica tra Il risveglio della forza e Gli ultimi Jedi, seguita da un dietrofront verso la nostalgia nel terribile L'ascesa di Skywalker. Ora i fan di r/StarWars si chiedono se le cose sarebbero andate meglio se la Lucasfilm avesse scelto un unico regista per la trilogia.

Molti sono d'accordo, anche se non sono fan né di J.J. Abrams né di Rian Johnson. Anche se non dicono che sarebbe stato "molto meglio", è opinione comune che la storia avrebbe avuto almeno più senso. Questa disomogeneità viene identificata come il principale difetto della trilogia, con più di uno che parla di "incoerenza che sfiora l'autosabotaggio".

Altri sostengono che l'interpretazione di Rian Johnson di Star Wars sarebbe probabilmente molto meno odiata se gli fosse stata data l'intera trilogia per svilupparla. Come sottolinea una risposta, "non avrebbe dovuto fare tanto affidamento su "sovvertimenti" e "decostruzioni" perché avrebbe potuto concentrarsi maggiormente sul racconto della sua storia". In effetti Gli ultimi Jedi contiene molte critiche interessanti e necessarie a Star Wars, ma non funziona come film di mezzo tra due film pieni di fan service.

Viene anche sottolineato che i difetti di L'ascesa di Skywalker potrebbero derivare dal fatto che J.J. Abrams non si aspettava di essere richiamato e che la sua esperienza è stata influenzata dalla difficile produzione di Il risveglio della forza. Se volesse davvero "chiudere l'intera esperienza in modo rapido e sicuro" lo sa solo lui, ma è chiaro che il grande finale soffre di una paralizzante mancanza di fiducia nella storia della trilogia sequel.

Nel frattempo, lo Star Wars di Taika Waititi potrebbe avviare la produzione nel 2023 mentre pare sia stata cancellata la trilogia di Rian Johnson.